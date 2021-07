Kühle Dusche für heisse Tage in Chur

In der Churer Innenstadt werden am Montag zwei Sprühduschen in Betrieb genommen. Diese sollen die Hitze der nächsten Tage erträglicher machen. Die Duschen laufen jeweils ab dem späten Vormittag bis nach 16 Uhr und am Wochenende fortlaufend. Sie werden so installiert, dass sie genutzt oder umgangen werden können.

(red.)