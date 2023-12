Lastwagen kippt in Kurve auf Gegenfahrbahn

Ein 42-jähriger Chauffeur fuhr am Dienstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Anhängerzug von Savognin her über die Nationalstrasse talwärts in Richtung Tiefencastel. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, kippte der Laster in einer Rechtskurve bei Burvagn in Cunter auf die linke Seite.