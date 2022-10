Am Montagmorgen ist es in Sedrun zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Kaminfeger wollte über eine Treppe auf ein Dach steigen. Weil ein Geländer nachliess, stürzte der Mann sechs Meter in die Tiefe auf einen Vorplatz.

Weil sich der Handlauf des geländers löste, stürzte der Mann in die Tiefe. © Kantonspolizei Graubünden