Mit 143 und 153 km/h in der 80er-Zone unterwegs – Führerausweis entzogen

Auf der Nationalstrasse N29 von Silvaplana in Richtung Hospiz wurde am Sonntagnachmittag um 16.25 Uhr ein 39-jähriger Lenker mit 143 Kilometern pro Stunde vom Messgerät erfasst. An jener Stelle gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde.

Knapp 20 Minuten später wurde ein weiteres Auto, von einem ebenfalls 39-jährigen Lenker, mit 153 Kilometern pro Stunde gemessen. Somit haben beide den Raser-Tatbestand erfüllt – als Raser gilt im konkreten Fall, wer die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 Kilometer pro Stunde und mehr überschreitet.

Die Kantonspolizei Graubünden nahm den beiden Männern die Führerausweise ab und bringt sie bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige.

(Kapo GR/red.)