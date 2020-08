«Im Dunkeln wandern gehen», das tönt mystisch und nach etwas, das man so nicht gerade jedes Wochenende macht. Ein richtiges Erlebnis also. Und genau das bietet Graubünden Ferien an. Den ganzen September über können Wanderfreunde sechs beliebte Bündner Wanderziele im Dunkeln erkunden.

«Das Angebot ist Teil unseres touristischen Pulsprogramms, das von Sommer bis Winter geht», sagt Thalia Wünsche, Mediensprecherin von Graubünden Ferien. In diesem Programm geht es darum, speziell Schweizer Gäste für Ferien in Graubünden zu motivieren.

Maximal 30 Personen in Wandergruppe

Für die Nachtwanderungen wurden sechs spezielle Routen ausgesucht. «Die gewählten Wanderziele werden am Tag viel besucht. Mit unserem Angebot hat man sie für sich alleine», so Wünsche. Naja, fast: Pro Wanderung können bis zu 30 Personen teilnehmen. «Die Kosten sind zwischen 30 und 60 Franken.»

Jede Wanderung hat eigenes Thema

Davos, Viamala, Lenzerheide, die Rheinschlucht, Filisur und das Engadin wurden für die Nachtwanderungen ausgewählt. «Jede Wanderung hat ein eigenes Thema. In der Rheinschlucht geht es zum Beispiel um das Naturerlebnis», so Wünsche. «Bei der Morteratsch-Wanderung werden das Klima und die Gletscher thematisiert.» Wer sich für eine Nachtwanderung anmelden will, kann das hier tun.

(sk)