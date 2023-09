Pilzsammler rutscht aus und stürzt in den Tod

Am Montag wurde ein 50-Jähriger tot in Miralago im Kanton Graubünden aufgefunden. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden am mit. Der Italiener wurde seit Sonntag vermisst.

Der Mann ging gemäss Kantonspolizei am Sonntag alleine nach Miralago, um Pilze zu sammeln. Da seine Frau ihn nicht erreichen konnte, meldete sie ihn am späteren Nachmittag als vermisst. Bei der anschliessend unter der Einsatzleitung der Kantonspolizei Graubünden begonnenen Suchaktion gemeinsam mit der Rega, mit der SAC-Bergrettung Bernina mit Geländesuchhunden sowie mit der Feuerwehr Poschiavo standen total rund dreissig Personen im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen musste die Suche in der Nacht kurz vor drei Uhr bis zur Wiederaufnahme in der Morgendämmerung ausgesetzt werden.