Regionalspital Surselva schreibt 1,4 Millionen Franken Verlust

Man blicke sorgenvoll, jedoch auch positiv in die Zukunft, schrieb das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung. Zwar sei es gelungen, mehr stationäre und ambulante Fälle zu betreuen, jedoch sei auch die Kostenunterdeckung für die Leistungen gestiegen. Der veranschlagte Verlust von knapp 600'000 Franken wurde deutlich verfehlt.