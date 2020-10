Eigentlich waren zwei Kameraden im Gebiet Funtanalba auf Hasenjagd. Doch anstatt mit einem toten Hasen, kehrten die beiden mit einem verletzten Jäger vom Jagdausflug zurück.

Zum Unfall kam es, als die beiden einen Hasen am Waldrand entlang hoppeln sahen. Einer der beiden Jäger schoss mit der Schrotflinte in Richtung Tier. Die Schrotkugel prallte an der Betonstrasse ab, traf den zweiten Jäger an der Schläfe und blieb stecken.

Der Schütze musste den Leichtverletzten zum Notarzt in Roveredo fahren, wo er behandelt wurde. Er meldete sich anschliessend bei der Kantonspolizei Graubünden und wird nun an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt. Ach ja, der Hase wurde nicht getroffen und ist bergaufwärts geflüchtet.

