So kalt wie seit 2012 nicht mehr: Fast minus 30 Grad in Samedan

Die Ostschweiz und Graubünden haben am Montagmorgen geschlottert. Besonders kalt wurde es mit minus 29,6 Grad in Samedan – letztmals war es vor neun Jahren so kalt in dem Engadiner Ort.

Die Messstation von Meteonews in Samedan zeigte am Montagmorgen um 6.15 Uhr minus 29,6 Grad an. «Wir müssen bis ins Jahr 2012 zurückblättern, um an der Messstation Samedan eine noch tiefere Temperatur zu finden», twittert der FM1-Wetterdienst. Mit einem Tiefstwert von -29.6 Grad (Stand: 06:15 Uhr) müssen wir bis ins Jahr 2012 zurückblättern, um an der Messstation #Samedan eine noch tiefere #Temperatur zu finden. Weitere #Messwerte gibt es unter https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) https://t.co/rK4f1AGdog — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 11, 2021 Aufgrund von Bise und Hochnebel liegt die Temperatur im Flachland heute Montag bei etwa minus 3 bis minus 2 Grad, wie es heisst. In den Alpentälern sind teilweise unter minus zehn Grad zu erwarten. In den nächsten Tagen soll im FM1-Land jede Menge Schnee fallen.