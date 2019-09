Der 55-jährige Mann war am Mittwochmorgen von Leggia in Richtung Grono, in der Nähe von Roveredo, unterwegs. Auf einer langen geraden Strasse kollidierte der Fahrer mit einer Hirschkuh und stürzte.

Dabei wurde er mittelschwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer betreuten den Mann, bis er mit dem Rettungswagen ins Spital transportiert wurde. Die Hirschkuh wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass ein Wildhüter sie erlegen musste.

(red.)