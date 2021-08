«Die Ansteckungen und Hospitalisierungen nehmen kantonsweit immer schneller zu», sagt Martin Bühler, Chef des kantonalen Führungsstabs, gegenüber FM1Today. Es könne eine Trendwende beobachtet werden, die im Zusammenhang mit dem Ferienende zusammenhänge.

Nach den Ferien selbständig testen lassen

Eine «ungewöhnliche Fallhäufung» sei im Umfeld der Schule Malans festgestellt worden. Dabei handle es sich vorwiegend um Ferienrückkehrende, die sich nach Ferienende selbständig testen liessen – noch bevor die Schule Malans am kommenden Montag regelmässige Schultestungen aufnehmen konnte.

Bis Sonntagnachmittag wurden 26 Personen – davon 25 Jugendliche im Primarschulalter – positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich in Isolation. Bei vier Getesteten stehen die Resultate noch aus. 25 Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt. Die Schule Malans umfasst vom Kindergarten bis zur Oberstufe rund 250 Schülerinnen und Schüler.

Tests und Masken für alle

Nun wurden Einzeltests für alle Schülerinnen und Schüler der Schule Malans angeordnet. Ausgenommen sind Kinder, die bereits positiv getestet wurden oder sich in Quarantäne befinden. Bis Dienstagabend fällt der Präsenzunterricht aus, zudem gilt bis auf weiteres in allen Innenräumen der Schule eine Maskenpflicht. Am Dienstag soll die Situation neu beurteilt werden – wenn die Resultate der Nachtestungen vorliegen.

