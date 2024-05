Bonaduz: Verlorener Anhänger kracht in Tesla – Autolenkerin verletzt

Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer war am Mittwoch um 12.50 Uhr auf der Autostrasse A13 in Richtung Reichenau unterwegs. In einem Tunnel in Bonaduz habe sich der Anhänger gelöst und sei seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 39-Jährigen zusammengekracht, wie die Kapo Graubünden schreibt. Ein Aluprofil bohrte sich durch die Windschutzscheibe des Autos der Marke Tesla.

Die Autolenkerin zog sich durch den Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Zwei Teams der Rettung Chur stellten die medizinische Versorgung der Verletzten sowie einer Mitfahrerin eines Autos sicher, welches der 39-Jährigen folgte und stark abgebremst wurde. Eine der Frauen wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur und die andere ins Spital Thusis transportiert.

Die Autostrasse A13 musste zwischen den Anschlüssen Bonaduz und Rothenbrunnen bis 15.30 Uhr gesperrt werden. Es erfolgte eine Umleitung über die Kantonsstrasse. Zur Sicherung der Unfallstelle standen die Strassenrettungen der Feuerwehren Chur und Thusis im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, wie sich der Anhänger vom Lastwagen lösen konnte.

(red.)