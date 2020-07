Zwei Frauen und zwei Männer fuhren am Freitagnachmittag auf der Engadinerstrasse H27 in Zuoz hinter einer Velofahrerin in Richtung Madulain. Der vorderste Fahrer der Rennvelo-Gruppe bemerkte die Velofahrerin zu spät – es kam zur Kollision zwischen allen fünf Personen, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt.

Bei der Karambolage wurden alle vier Rennvelofahrer verletzt. Drei von ihnen wurden ins Spital gebracht, die vierte Person ging selbständig zum Arzt.

(red.)