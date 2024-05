Wanderweg-Schilder landen im Fluss: In Ilanz gehen Vandalen um

Seit Februar 2024 verzeichnet Ilanz eine Häufung an Sprayereien: Insgesamt schlugen Vandalen in 17 Fällen zu. Im selben Zeitraum wurden zudem diverse Signalisationen beschädigt oder entwendet. In einem Fall rissen die Täter gar zwei Fundamente mit Wanderweg-Signalisationen aus und warfen diese in den Fluss Glenner.