Zwei Fahrzeugbrände in Grüsch und Poschiavo

Ein 19-jähriger Töfffahrer fuhr am Sonntagnachmittag von Schiers kommend in Richtung Landquart. Vor dem Anschluss Grüsch Ost reagierte sein Töff nicht mehr auf das Gas und der Motor schaltete ab, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Es begann zu rauchen und vom Motor her stiegen Flammen auf. Der Lenker stellte das Motorrad an der Leitplanke ab, wobei es kurz darauf in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr Landquart löschte dieses. Auf der Prättigauerstrasse kam es zu Verkehrsbehinderungen.

In Waldnähe Feuer gefangen

Bei Poschiavo fuhr am Sonntagnachmittag ein 60-Jähriger Begleitung seiner Ehefrau bergwärts in Richtung Cavaglia. Als die Motorkontrolllampe des Autos rot leuchtete, stellte der Mann das Auto auf einer Ausweichstelle ab. Er öffnete die Motorhaube und versuchte das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen. Dabei begann das Fahrzeug am Unterboden zu brennen. Im Auto befand sich eine Gasflasche. Als der Mann diese aus dem Auto nahm, erlitt er Verbrennungen an beiden Händen. Durch Drittpersonen wurde der Verletzte ins Spital nach Poschiavo transportiert. Die Feuerwehr Poschiavo löschte das brennende Fahrzeug und verhinderte eine Brandausweitung auf den Wald.