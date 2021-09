Die beiden Berggänger im Alter von 24 und 48 Jahren kehrten am Sonntag nicht an ihren Wohnort in Italien zurück, weshalb die italienischen Behörden alarmiert wurden. Deren Suche auf der Südseite des Piz Badile verlief erfolglos, weshalb die Rega die Suche auf Schweizer Gebiet ausweitete.

Am Montagmorgen wurden am Fusse des Piz Badile schliesslich Utensilien der Männer gefunden. Sie waren beim Aufstieg an der Nordwand in eine Gletscherspalte gestürzt. «Die Zweierseilschaft konnte am Dienstag nur noch tot geborgen werden», teilt die Bündner Kantonspolizei mit. Die genauen Umstände des Unglücks werden nun untersucht.

(red.)