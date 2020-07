Zwei Stunden Stau wegen Fahrzeugbrand

Am Samstagvormittag ging auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden eine Meldung von einem Fahrzeugbrand auf der A13 bei Splügen ein. Ein 51-jähriger Autofahrer, welcher mit einem Anhänger von Splügen in Richtung San Bernardino fuhr, stellte Flammen beim Motorraum seines Autos fest. Er konnte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand anhalten und den Sachentransportanhänger vom Zugfahrzeug trennen.

Kurz danach stand das Auto in Vollbrand. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinwald und der Strassenrettung Andeer konnten den Brand rasch löschen. Weil zur Brandbekämpfung und während den Aufräumarbeiten die A13 gesperrt werden musste, kam es während rund zwei Stunden zu Rückstaus auf der San Bernardino-Route. Das Auto brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist ein technischer Defekt.

(red.)