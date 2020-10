Lieber gross und spektakulär oder doch familiär und gemütlich? In der Ostschweiz findet sich ein Skigebiet für jeden. Welches passt perfekt zu dir?

Mit unserer Tabelle kannst du die Skigebiete auf Grösse, Preise und besondere Vorteile vergleichen und herausfinden, wo du deinen nächsten Skitag am besten planen solltest.

Die Grossen

Wer gerne in einem grossen Skigebiet unterwegs ist, macht sich am besten auf den Weg nach Arosa/Lenzerheide (225 Pistenkilometer), Flims/Laax/Falera (235 Pistenkilometer) oder Davos/Klosters (mehrere Skigebiete ergeben zusammen 239 Pistenkilometer).

Das grössten Gebiete sind auch preislich Spitzenreiter, am meisten kosten die Tagestickets in Flims/Laax/Falera mit 89 Franken für einen Erwachsenen und 39.70 Franken für ein Kind.

Speziell an diesen Gebieten ist das Saisonabonnement. Mit der «Topcard» kannst du dich in allen drei Regionen und den dazugehörigen Skigebieten austoben, so oft du möchtest. Die «Topcard» kostet für einen Erwachsenen 1'400 Franken und für ein Kind 490 Franken.

Die Kleinen

In der Ostschweiz gibt es auch jede Menge kleinere Skigebiete wie Wildhaus, Pizol, Brigels/Waltensburg/Andiast oder Grüsch/Danusa. Die meisten davon richten sich speziell an Familien und haben auch entsprechende Spezialangebote parat.

Das kleinste und gleichzeitig auch günstigste Skigebiet befindet sich im Fürstentum Liechtenstein. In Malbun gibt es Saisonabos bereits ab 437 Franken für Erwachsene und ab 257 Franken für Kinder.

Vorverkauf läuft bei den meisten noch

Wer sich ein Saisonabo gönnen möchte, sollte dies in den nächsten Tagen tun. In den meisten Skigebieten läuft der Vorverkauf noch, in welchem die Abos wesentlich günstiger angeboten werden.

Preisaufschläge gab es in keinem einzigen Skigebiet, überall sind die Ticketpreise gleich hoch wie im Vorjahr.

Für unseren Vergleich sind bei den Abo-Beträgen die Vorverkaufspreise massgebend. Bei den Tageskarten bezieht sich die Preisangabe auf die Hauptsaison. Zu beachten gilt es zudem auch, dass einige Skigebiete dynamische und flexible Preise anbieten, die je nach Wetter und Buchungszeitpunkt günstiger ausfallen.