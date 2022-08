2019 war es an einem Sommerabend auf dem Herrenacker in Schaffhausen so kühl, dass an den Bars des Stars in Town Punsch ausgeschenkt wurde. Damit hätten die Veranstalter am Donnerstagabend wohl kaum grossen Absatz gemacht. Als die lokale Band The Gardener and the Tree das Festival um 18.30 Uhr offiziell eröffneten, brannte ihnen die Sonne noch immer mit über 30 Grad direkt ins Gesicht. Den Gästen wurde zur Abkühlung gratis Wasser angeboten. Der guten Stimmung indes konnte die Hitze nicht viel anhaben. Bereits von Beginn weg waren die Gäste ausgelassen.

Neben den Konzerten auf der Hauptbühne gibt es auch dieses Jahr verschiedene Gratiskonzerte von Newcomern auf dem Fronwagplatz. Hier überzeugte am Donnerstag vor allem der Winterthurer Sänger Andryy.