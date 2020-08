Hier gibt es die schönsten Filme unter freiem Himmel

Popcorn essen, einen Film ansehen und trotzdem nicht auf einen schönen Sommerabend verzichten müssen: In den Open Air Kinos Arbon und Kreuzlingen können im August und September unter freiem Himmel Kinofilme geschaut werden.

Moviehighlights wie «Green Book» und «Bohemian Rapsody»

Das Open Air Kino Arbon befindet sich in den idyllischen Quaianlagen direkt am Bodensee. Vom Kinositz her sieht man direkt auf den See. Das Kino ist bereits gestartet und zeigt bis am 13. August Filme aller Art. Dieses Wochenende werden die Filme «Green Book», «Nightlife» und «Parasite» gezeigt. Das Programm gibt es hier.

Das Open Air Kino Kreuzlingen startet am 19. August. Das Kino befindet sich im Seeburgpark am Hafen. Highlights sind unter anderem die Filme «A Star Is Born», «Joker» oder «Bohemian Rapsody». Das Programm gibt es hier.

Nebst dem Kinoerlebnis kann bei beiden Kinos auch fein gegessen werden. Popcorn und andere Snacks gibt es, wie bei einem normalen Kinobesuch, auch.

Ein Platz Abstand zu anderen Gruppen

Tickets für die Open Air Kinos können über die Webseite oder über Ticketcorner gekauft werden. Je nach Verfügbarkeit gibt es auch noch Tickets an der Abendkasse. Wegen Schutzkonzepten ist dieses Jahr eine Registration mit Sitzplatzreservierung vor dem Kinobesuch nötig. Zwischen den Gruppen wird jeweils ein Sitzplatz ausgelassen.

Türöffnung ist jeweils um 19 Uhr. Die Vorführungen beginnen mit dem Eindunkeln (im August etwa um 21 Uhr, im September etwa um 20.45 Uhr) und finden bei jeder Witterung ausser bei Sturm statt.

(red.)