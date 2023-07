«Ich bin schon einige Male hineingelaufen» – Kampagne gegen willkürlich parkierte E-Scooter

Tier Mobility

Tier stellt den Leuten unterschiedliche Elektrofahrzeuge wie E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds zur Miete zur Verfügung. Derzeit ist das Unternehmen in 20 Ländern in Europa und dem Mittleren Osten aktiv.

Seit 2020 gibt es die Trottis in St.Gallen. Mittlerweile gibt es das Angebot in 18 Gemeinden rund um St.Gallen. Tier ist der einzige E-Scooter-Anbieter in der Ostschweiz – mit 1200 Fahrzeugen.