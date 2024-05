Es ist einer der ersten sommerlichen Tage am Bodensee, als Sandra Bischof-Cavelty einmal mehr am Seeufer in Staad unterwegs ist – ausgerüstet mit Kamera, Smartphone und einem scharfen Auge fürs Detail. Es sei einer ihrer Lieblingsorte, an dem sie schon viele einmalige Momente festhalten konnte. «Ich könnte von diesem See jeden Tag Tausende von Bildern schiessen», sagt die Altenrheinerin.

Fotos samt Text per Post

Seit einem Jahr hat sie das Fotografieren zu einem Projekt – oder wie sie sagt «Herzensprojekt» – gemacht, indem sie diese Bilder mit anderen Menschen teilt und «nicht einfach auf einer Festplatte verstauben lässt». Kartenglück hat sie es getauft.