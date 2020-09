Foxtrail

Bei Foxtrails handelt es sich um eine Art moderne Schnitzeljagd. In Teams versuchen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben zu lösen, um von Posten zu Posten zu gelangen. Das Ziel ist es, am Ende das Haupträtsel zu lüften. Foxtrails finden sich in Städten, aber neu vermehrt auch in Bergregionen, wie in Alt St.Johann. Wer mehr erfahren möchte, findet weitere Informationen hier.