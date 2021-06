Amazon interessiert sich für einen Sitz in Dornbirn. Diese Worte sorgen für reichlich Wirbel in Vorarlberg. Der US-Internet-Gigant von Gründer Jeff Bezos, dem reichsten Mann der Welt, erwägt das Baurecht für ein Grundstück in der grössten Stadt Vorarlbergs zu kaufen.

Wesentlich heftiger fällt die Kritik von Christoph Waibel, FPÖ-Politiker und Dornbirner Stadtrat, aus. Im ORF spricht er von einem «ausgewachsenen Skandal, dass diese Pläne überhaupt gewälzt werden». Er will «alle Hebel in Bewegung setzen, um das Projekt zu verhindern». An Vorteile für die Stadt, beispielsweise durch geschaffene Arbeitsplätze oder Steuereinnahmen, glaubt der Stadtrat nicht. Im Gegenteil: Es sei «Irrsinn», von einem Mehrwert für die Stadt auszugehen. Vielmehr müsse beispielsweise mit einem Verkehrskollaps in der Region gerechnet werden, sollte das Verteilzentrum gebaut werden.

Öffentliche Reaktion ist ein Faktor bei der Entscheidung

Was sagt Grundstückinhaber Markus Lutz zu den heftigen Reaktionen, die seine Gespräche mit Amazon auslösen? Werden diese bei der Entscheidung berücksichtigt? «Das ist eine wichtige Frage. Wir können und wollen die öffentlichen Reaktionen natürlich nicht ignorieren. Es gilt, verschiedene Faktoren abzuwägen. Wir müssen auch beachten, was das Beste für unser Unternehmen ist.» Die öffentliche Meinung sei genauso ein Faktor bei der Entscheidung, wie beispielsweise die Frage, ob man wirklich gewillt ist, das Baurecht langfristig abzutreten. Ein Komplettverkauf des Grundstücks stehe ohnehin nicht zur Debatte.

Sollte der Deal zustande kommen, steht in Dornbirn ein bauliches Monsterprojekt an: Auf dem 33'000 Quadratmeter grossen Grundstück soll ein sechsstöckiges Gebäude entstehen – die Dimensionen der Amazon-Verteilzentren erreichen gerne einmal Shopping-Center-Sphären.