Auf den Pässen liegt Schnee, die Autoscheiben glitzern und die Blätter tragen eine eisige Kruste: der Winter schleicht sich langsam aber sicher bei uns ein. Dies zeigt auch der Blick auf die Temperatur der vergangenen Nacht. Zum ersten Mal gab es auch im Flachland Frost.

Temperaturen bis zu Minus 4,5 Grad

Am kältesten war es gemäss MeteoNews in Meiringen im Kanton Bern, dort zeigte das Thermometer Minus 4,5 Grad. Im FM1-Land war es im Flachland vor allem im Rheintal kalt, dort zeigte das Thermometer Minus 2,3 Grad in Oberriet und Minus 1,7 Grad in Altenrhein.