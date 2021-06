Die Hanfzigarette sorgte schweizweit für Schlagzeilen, zuletzt, weil die Firma finanziell in Bedrängnis geraten war. Nun bekundet der kanadische Hanfproduzent Flora Growth Interesse an einer Übernahme von Koch & Gesell. Noch ist die Firma aber nicht verkauft worden, wie FM1Today fälschlicherweise aufgrund eines Berichts von Leader digital berichtet hatte.

Flora Growth besitzt eine der grössten Outdoor-Hanfanlagen und produziert damit den Rohstoff für seine Kosmetik-, Textil- und Nahrungsmittelprodukte.

Zwei Millionen für die Expansion

Die kanadische Firma bietet der Steinacher Firma offenbar 20 Millionen Franken. Gemäss Medienmitteilung will Flora Growth zwei Millionen Franken in die Expansion der Marke «Heimat» investieren. Gründer und CEO Roger Koch würde Geschäftsleiter bleiben. «Noch sind wir aber nur in Verhandlungen, die Firma ist nicht verkauft.»

Roger Koch wagte sich vor fünf Jahren auf den von Grosskonzernen beherrschten Zigarettenmarkt und lancierte die weltweit erste industriell hergestellte Zigarette mit CBD-Hanf. Neben der Hanfzigarette Heimat verkauft die Firma auch Hanfblüten und -tee.