Kein «Too Good To Go» bei Manor-Filialen in der Ostschweiz

Migros und Coop machen schon mit, nun setzt auch Manor auf «Too Good To Go». Für einen kleinen Beitrag können Kunden über die App einen Sack voller Lebensmittel bestellen, die beispielsweise wegen des Verfallsdatums nicht mehr angeboten werden können. Die Lebensmittel sind aber nach wie vor in einwandfreiem Zustand. Sie können bei Ladenschluss in der angewählten Filiale abgeholt werden.

Nach einer Pilotphase an drei Manor-Standorten in Basel, Lugano und Lausanne wird das Prinzip nun in 18 weiteren Supermärkten eingeführt. Die meisten Filialen liegen aber in der Romandie, drei im Tessin und vier in der Deutschschweiz. Davon aber keine in der Ostschweiz. Dies, obwohl es vier Manor-Food-Filialen, etwa in Chur, St.Gallen, Sargans und Rapperswil, gibt.