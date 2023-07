«Keine 30 Grad in Aussicht» – der Sommer ist trotzdem bald wieder zurück

«Die sommerlichen Temperaturen kommen ab dem Donnerstag wieder zurück», sagt Geraldine Zollinger, Meteorologin bei Meteonews. «30 Grad sind jedoch nicht in Aussicht.» Ein Tiefdrucksystem über Westeuropa bringt nämlich bis Mittwoch kühle Luft ins FM1-Land. Ab Donnerstag wird zwar von Südwesten her wieder wärmere Luft zur Schweiz geschaufelt, für heisse Sommertage reiche das jedoch nicht aus.

«Hier und da kann es auch zu Blitz und Donner kommen»

Im Thurgau werden am morgigen Dienstag um die 20 Grad erwartet, in St.Gallen zwischen 17 und 19 Grad. Dazu wird es wieder veränderlich bis stark bewölkt und nass. «Hier und da kann es auch zu Blitz und Donner kommen», so die Meteorologin. «Im Verlauf vom Mittwoch zieht der Trog jedoch weiter.» Es ist weitgehend trocken, ebenso bleibt es am Donnerstag. Die Temperaturen belaufen sich in der Bodenseeregion auf um die 25 Grad, in St.Gallen ist es rund zwei bis drei Grad kühler.