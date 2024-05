Kinderfest St.Gallen muss erneut verschoben werden

Das Kinderfest findet idealerweise an einem Tag statt, an dem die Sonne scheint und warme Temperaturen herrschen sowie die Festwiese trocken genug ist. Die aktuelle Wettersituation sowie die Aussichten auf die Restwoche lassen eine Durchführung der Hauptprobe und des Fests unmöglich erscheinen, teilt das OK des Kinderfests mit.