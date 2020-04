Lenker bei Unfall aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Das Auto des 63-Jährigen überschlug sich mehrmals und blieb schlussendlich auf dem Dach stehen. Der Lenker wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto in den angrenzenden Bach geschleudert. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Er war am Samstag von Neunkirch in Richtung Schaffhausen unterwegs, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam von der Strasse ab.

Wie die Kantonspolizei Schaffhausen mitteilt, erlitt das Auto Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse für etwa drei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr, des Rettungsdienstes Schaffhausen sowie Funktionäre der Schaffhauser Polizei.

(red.)