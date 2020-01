Was sie beobachtet hat, nennt sich Halo, ein Lichteffekt, der entsteht, wenn sich das Licht an Eiskristallen reflektiert und gebrochen wird.

«Ich habe nur zufällig in den Himmel geschaut und erst nur die Linien der Flugzeuge gesehen. Dann sah ich, dass der Mond von einem Kreis umgeben ist», sagt eine Leserreporterin.

«Wolken reflektieren Licht»

Die Eiskristalle befinden sich in den Wolken und so kann ein solcher Lichteffekt entstehen. «In der Nacht auf Donnerstag gab es viele hohe Wolken, also Schleierwolken. Wenn das Licht des Mondes auf sie trifft, reflektieren die Wolken dieses», erklärt Michael Kucker, Meteorologe bei Meteonews.