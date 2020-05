Keine Campingferien in Italien, kein Pfingstlager und keine Reise zu den Verwandten in Deutschland: Die diesjährigen Pfingst- und Sommerferien werden gerade für Familien zu einer Zerreissprobe. Hier ein paar Tipps, wie man sie stressfrei gestalten kann.

Die Ferien auf Balkonien zu verbringen kann sehr entspannt sein, aber auch sehr sehr stressig. Weil dieses Jahr Urlaub in der Schweiz angesagt ist, stellen wir euch ein paar Tipps und Tricks vor, um die Ferien entspannt geniessen zu können. Das Wichtigste voraus: Die Ferien planen Auch wenn es Ferien sind, die man in den eigenen vier Wänden verbringt: Ferien sollte man planen. Damit verhindert man auch, dass man an Abenden doch noch wichtige Termine hat, oder man vor dem Museum steht und merkt, dass dieses am Dienstag doch nicht geöffnet ist. Wer also schlau ist, macht sich einen Plan, was man wann unternehmen will und setzt diesen dann – mehr oder weniger strikt – in die Tat um. Jetzt bist du ready für unsere Tipps.

Mit dem Gummiboot oder Pedalo auf den See oder in den Fluss «Böötlä» geht in fast jedem Alter, je nach dem mit oder ohne Bier und mit oder ohne Schwimmflügeli. Wer die sichere Variante will, fährt an einen grösseren Hafen am Bodensee, Walensee oder Zürichsee und mietet für wenig Geld für ein paar Stunden ein Pedalo. Damit geht es schnurstracks auf den See. Die abenteuerliche Variante ist der Ausflug mit dem Gummiboot auf dem Rhein, der Sitter oder einem anderen Fluss. Aber Achtung: Am besten sucht man sich dafür zuerst eine Route aus und schaut online nach, ob diese nicht gefährliche Stellen enthält. Empfehlenswert ist beispielsweise ein Fahrt auf dem Alten Rhein in Diepoldsau oder mit dem Gummiboot von Stein am Rhein Richtung Schaffhausen. Bester Tipp ever: Drybag und Sonnencreme nicht vergessen!

Mit dem Gummiboot auf dem Rhein: Hier bei Diessenhofen. © Keystone/Melanie Duchene

Beizentour olé Ein Sommer zuhause = ein Sommer, um all die Gartenbeizen in der Umgebung kennenzulernen! Mit einem gespritzten Weisswein lässt sich die Beizentour in den Ferien auch schon gut am früheren Nachmittag starten. Ziel soll für einmal nicht die Stammbeiz sein, sondern all die Spelunken, schmucken Hipster-Cafés und Mami-Treffs rundherum. Einzige Spielregel: Pro Lokal ein Getränk, dann wird gewechselt.

Günstige Ausflüge in der Region unternehmen Nicht immer muss man ein Vermögen für den Zoo oder den Besuch eines Freizeitparks ausgeben, wenn man den Kindern oder sich selbst einen ereignisreichen Tag spendieren möchte. Auch an vielen Orten, die man gratis besuchen kann, gibt es etwas zu erleben und den Kleinen wird nicht langweilig. Mit einem mitgebrachten Picknick spart man zusätzlich und der Ausflug gelingt für alle. Hier einige Vorschläge: Peter und Paul in St.Gallen (kein Eintritt) oder Tierpark in Chur (5 Franken pro Person) Besondere Spielplätze in der Region (zum Beispiel in Tübach oder Kreuzlingen am See) Neue Wanderwege ausprobieren: Die Redaktion empfiehlt den Barfussweg Jakobsbad, den Planetenweg Kreuzlingen oder den Globi-Wanderweg in der Lenzerheide. Spezialfahrt mit den offenen Aussichtswagen der Appenzeller Bahnen (Tickets zum Normalpreis, die Abfahrten sieht man hier)

Der Luchs im Peter und Paul: Nur mit viel Glück und meistens erst in der Dämmerung bekommt man die Wildkatze zu Gesicht. © Tagblatt/Raphael Rohner

Die Kinder in die Turnhalle schicken Die Stiftung IdéeSport hat sich für die Sommerferien etwas Spezielles ausgedacht und möchte die Turnhallen in den Gemeinden über die Ferien tagsüber zum Toben öffnen. Unter dem Motto «MoveYourSummer» sollen die Kinder, die dieses Jahr nicht in die Ferien können, in der Turnhalle eine Beschäftigung finden. Gemeinden, die interessiert sind, am Projekt mitzumachen, können sich bis zum 22. Mai noch bewerben, mehr Infos gibt's hier.

Ab in die Turnhalle! Diese Ferien können die Kinder in der Sporthalle herumtoben. © Keystone/Gaetan Bally

Mit dem Foxtrail eine neue (oder die eigene) Stadt entdecken Kennst du eigentlich schon alle Schweizer Städte? Und wie sieht's mit deiner eigenen aus? Mit einem Foxtrail kannst du eine Stadt auf eine andere Weise kennen lernen und entdeckst vielleicht auch in deiner eigenen Stadt noch unentdeckte neue Lieblingsplätze. Während des Lockdowns kann man den Foxtrail mit bis zu fünf Personen bestreiten, geöffnet sind jene in Baden, Basel, Bern, Luzern, Thun, Winterthur, Zürich und der Foxtrail in St.Gallen. Da die Aktivität draussen stattfindet, kann man sich auch tipptopp an die Massnahmen des Bundes halten. Mehr Infos gibt's hier.

Mit dem Foxtrail neue oder bekannte Städte entdecken. © Tagblatt/Matthias Piazza

Zelten – im Garten oder auf dem Berg Was gibt es schöneres, als nach einem Grillplausch oder einem Tag unterwegs ein lauschiges Plätzchen zu suchen, das Zelt aufzuschlagen und den Sonnenuntergang zu erleben? Eben. Egal wenn es auch nur im eigenen Garten ist: Im Zelt zu übernachten ist immer aufregend und bietet Abwechslung.

Museen in der Region besuchen Die Museen haben – unter Auflagen – seit dem 11. Mai wieder geöffnet. Warum also nicht die Gelegenheit packen und einmal ins Museum um die Ecke, oder in eines, dass man schon immer mal «irgendwann, an einem Regentag» besuchen wollte? Beispielsweise kann man das Ittinger Museum bei der Kartause besichtigen, die Schaukäserei in Stein bietet sich (auch bei schönem Wetter) für einen Besuch an, das Textilmuseum in St.Gallen bietet spannende Führungen, das Naturmuseum in St.Gallen eine Sonderausstellung zum Thema «Ei».

Augenschein im Textilmuseum in St.Gallen. © Tagblatt/Ralph Ribi

Eine neue Sportart ausprobieren Warum nicht die Zwangspause von Training, Wettkämpfen und Meisterschaften nutzen und eine neue Sportart erlernen? Einzelsportarten, die wenig Material benötigen, sind dafür zurzeit besonders geeignet. Beispielsweise könnte man zu Jonglieren beginnen, Yoga mit Youtube-Tutorials entdecken oder auf einem Stand Up Paddle den nächsten See erkunden.

Wer noch nie Tennis oder Badminton gespielt hat, der kann sich mit einem Partner oder einer Partnerin zusammentun und ein Feld mieten. Vielleicht nimmt man sich noch einen Coach hinzu, um Startfrustrationen zu vermeiden.