Am Montagnachmittag brannte in Löhningen im Kanton Schaffhausen ein Waldstück bei der Biberichhaalde. Rund 70 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die sich wegen des kräftigen Windes rasch ausbreiteten. Es wird davon ausgegangen, dass der Ursprung des Feuers bei einer Feuerstelle unmittelbar am Waldstück liegt.