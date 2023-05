Mann will Mitfahrgelegenheit anbieten und wird dann ausgeraubt

Ein Autofahrer fuhr am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Nebenstrasse «Gemeindegarten» in Nendeln in südliche Richtung, als er von zwei Männern gestoppt wurde.

Die beiden gaben vor, eine Mitfahrgelegenheit zu suchen und baten den Autofahrer um Hilfe. Der Mann öffnete daraufhin die Fahrertür, doch plötzlich riss einer der Männer die Tür auf und zerrte den Fahrer aus dem Auto.