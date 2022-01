Der Aufruf auf der Webseite des Kantons Graubünden klingt drastisch: «Die Regierung beschliesst, dass alle Personen mit Wohnsitz im Kanton Graubünden, die über einen Abschluss als Pflegefachperson verfügen, derzeit jedoch nicht im erlernten Beruf tätig sind, verpflichtet sind, sich zu melden.» Seit Mittwoch steht ein entsprechendes Formular online. «Diese Meldepflicht ist unser Notfallplan», bestätigt der Gesundheitsamtleiter Rudolf Leuthold.

Vorsorge wegen Ausfällen

Laut dem Bundesamt für Gesundheit verschlimmert die Corona-Variante Omikron die Situation in den Spitälern. «In den kommenden Wochen rechnet das BAG mit vielen Ausfälle beim Spitalpersonal und gleichzeitig werden die Hospitalisierungen steigen. Wir sind also unbedingt auf zusätzliches Personal angewiesen», sagt der Bündner Gesundheitsamtsleiter Rudolf Leuthold. Deshalb beschloss die Regierung einen verpflichtenden Aufruf für ausgebildetes Pflegepersonal. «Es ist zwar Pflicht sich zu registrieren, aber man wird nicht Zwangsaufgeboten», erklärt Rudolf Leuthold.

Ziel der Erhebung ist es, eine Liste von Personen zusammenzustellen, die in «brenzligen Situationen» einspringen können. Die Idee ist nicht neu, sagt der Gesundheitsamtsleiter: «Diese Erhebung haben wir schon vor zwei Jahren gemacht und haben gute Erfahrungen gesammelt.» Damals wurden die aufgebotenen Personen besonders in den Spitälern und in Impfteams eingesetzt.

Thurgau spricht nicht über Worst-Case-Szenario

Über besondere Vorbereitungen für einen möglichen grösseren Personalausfall in den Spitälern will der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Marti nicht sprechen: «Selbstverständlich denken wir in Szenarien, aber es bringt nichts, jetzt das Worst-Case-Szenario zu skizzieren.» Das Aufbieten von ehemaligen Gesundheitspersonal gibt es aber auch im Kanton Thurgau. «Wir haben schon seit Beginn der Pandemie pensionierte Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal mobilisiert», sagt Urs Marti. Im Moment sind 50 bis 70 solcher Personen im Einsatz und impfen in Pflegeheimen und Institutionen.

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor blickt zuversichtlich auf die nächsten Wochen: «Wir haben die Ressourcen von der Impfung klar von den Ressourcen der Spitäler getrennt. So können wir Ausfälle kompensieren.» Die Einschätzung des Bundesamtes für Gesundheit, Omikron könnte zu Personalengpässe führen, sieht Urs Marti kritisch: «In dieser Krise sind schon viele falsche Zukunftsaussagen gemacht worden. Manchmal kam es schlimmer, manchmal auch nicht.»