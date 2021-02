Schon wieder weht es Saharastaub in die Schweiz. Der Sonnenaufgang war an diesem Dienstag deshalb besonders spektakulär: Die kleinen Sandpartikel tauchten den Morgen in oranges Licht. Im Video: Der Sonnenaufgang auf den Bergspitzen im FM1-Land.

Schon Anfangs Februar hüllte eine Wolke aus Saharastaub die Schweiz in oranges Licht. So sah der Himmel damals aus: Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Twitter / Leserreporter