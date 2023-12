Doch der Platz in den Notschlafstellen im FM1-Land ist nicht grenzenlos. FM1Today hat bei den Notschlafstellen in der Region nachgefragt, wie die momentane Situation ist.

Die Gründe unterscheiden sich jedoch nach Region. So ist beispielsweise in Chur der ausgetrocknete Wohnungsmarkt ein Faktor, aber auch, dass vor allem in der Bau- und Gastrobranche Wohnungen an die Anstellung geknüpft sind. In Weinfelden werden teilweise Leute von der Gemeinde in die Notherberge geschickt.

Für einige sind die Notschlafstellen in St.Gallen, Chur und Weinfelden die einzige Möglichkeit, die Nacht in der Wärme zu verbringen. Dabei handelt es sich nicht nur um «klassische» Randständige. Oft werden die Unterkünfte von Leuten benötigt, die sich gerade in einer Notsituation befinden, beispielsweise durch eine Trennung oder sonstige familiäre Probleme. Zudem sei ein Anstieg von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu erkennen. Diese seien oft nicht mehr in der Lage, den Alltag selbst zu bewältigen, wie es bei den Notschlafstellen heisst.

Zudem könne es auch tagesabhängig sein. So sei die Notschlafstelle an einem Tag proppenvoll, am nächsten Tag seien es dann vielleicht nur zwei Personen. Es sei bisher aber kein Anstieg zu den Vorjahren erkennbar. Fehr betont, dass die Kapazitäten – die Ufo besitzt zehn Betten und die Möglichkeit für zusätzliche Notbetten – bisher immer genügt habe. Dies soll auch in Zukunft kein Problem sein.

Laut Fehr sind in der Stadt St.Gallen zwei Dinge auffällig. Zum einen nehme die Zahl der «klassischen» Randständigen in der Ufo ab, dafür steige jedoch der Anteil an Personen mit einer psychischen Erkrankung und Frauen, die die Notschlafstelle aufsuchen, an. Es wird ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg des Anteils an Frauen und psychischen Erkrankungen vermutet. Früher sei es eher so gewesen, dass sich Frauen auf anderen Wegen ein Dach über dem Kopf gesichert hätten, beispielsweise durch sexuelle Gefälligkeiten. Personen mit einer psychischen Erkrankung könnten jedoch weniger durch das Umfeld aufgefangen werden beziehungsweise sich einen anderen Schlafplatz organisieren, weshalb der Anteil an Frauen in der Unterkunft ansteige.

Die Nacht in der Ufo ist nicht kostenlos. Laut Fehr sei es aber so, dass dies meist nicht von den Übernachtenden selbst bezahlt werde, sondern von der Sozialhilfe. Es werde niemand weggeschickt, weil er oder sie die Übernachtung nicht bezahlen könne. Diese Personen erhalten Notnächte, während die Mitarbeitenden der Unterkunft die Kostengutsprache bei der betreffenden Gemeinde einholen. Des Weiteren gilt hier, dass primär Personen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt haben, Anspruch auf einen Platz haben. Diese Einschränkung werde vorgenommen, da die Kosten auch von der Stadt übernommen werden.

Fehr sieht das Angebot in der Stadt St.Gallen als genügend an. Er würde sich aber einen Ausbau des Angebots in der Ostschweiz wünschen.

Graubünden

Auch in der Churer Notschlafstelle sind die Betten bereits gut belegt. «Momentan sind wir zu 70 Prozent ausgelastet», erklärt der Betriebsleiter Carlo Schneiter gegenüber FM1Today. In Chur wurde die Kapazität der Notunterkunft in den vergangenen Jahren ausgebaut. Früher waren es zehn Betten, aktuell stehen der Notschlafstelle 16 Betten zur Verfügung – damit ist das Maximum erreicht.

Und dies ist laut Schneiter bitter nötig: «In den vergangenen Jahren hat die Anzahl an Übernachtungen bei uns stetig zugenommen.» Und auch dieses Jahr werde dies nicht anders sein. Schneiter denkt – oder hofft zumindest – dass die Bettenanzahl für den Winter ausreicht. Es werden aber bereits Notfallpläne geschmiedet, für den Fall, dass es einen überdurchschnittlichen Andrang gäbe.

In Chur kostet eine Übernachtung zehn Franken, inklusive Frühstück und Abendessen. Dabei handelt es sich laut Schneiter um einen symbolischen Betrag. Die Kosten würden damit nicht gedeckt. Er betont aber auch: «Wir werden niemanden wegweisen, weil er den Betrag nicht bezahlen kann.» In solchen Fällen stehen Spenden zur Verfügung oder die Unterstützung durch andere Hilfsangebote.

Die Schutzsuchenden seien hauptsächlich männlich und 30 Jahre alt oder älter. Oft seien die Personen in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung. Sei es psychisch oder aufgrund einer Suchterkrankung.

Schneiter wünscht sich, dass es künftig mehr Betten gibt. Allerdings sei dies am jetzigen Standort nicht möglich.