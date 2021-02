Zehn Jahre Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher: So lautet das Urteil des Landesgerichts Graz gegen einen 41-jährigen, mehrfach vorbestraften Serienräuber.

Der Mann hatte am 17. April 2020 telefonisch eine Bombendrohung bei der Raiffeisenbank in Feldkirch-Altenstadt eingelangt. Ausserdem forderte er in mehreren Anrufen eine Zahlung der Bank. Beamte des Landeskriminalamtes schnappten den 41-Jährigen in Zusammenarbeit mit der Polizei Feldkirch noch am selben Abend.

(red.)