In Oberhelfenschwil ist am Donnerstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gefahren.

«Traurige Gewissheit» – Eltern sind verstorben

Nach dem Brand wurden zwei Personen vermisst, nun hat die Polizei «die traurige Gewissheit, dass die vermissten Personen sich im Haus befunden haben und verstorben sind», teilt die Polizei mit. Bei den beiden Verstorbenen dürfte es sich um einen Mann und eine Frau, im Alter von 50 und 46 Jahre, handeln. «Ihre beiden Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen», heisst es in der Medienmitteilung.