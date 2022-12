Coop-Filialen sind am 24. Dezember bis um 17 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sind diese ebenfalls geschlossen. Coop-Tankstellen sind über die Feiertage jeweils bis spätestens 23 Uhr geöffnet.

Migros lässt die meisten Verkaufsstellen in der Ostschweiz an Heiligabend bis um 16 Uhr geöffnet. Über den 25. und 26. Dezember sind diese geschlossen. Ausgenommen die Migrol-Tankstellen, die an Feiertagen – je nach Region – von 7 bis 21 Uhr geöffnet sind.

Öffnungszeiten in den Städten

In der Stadt St.Gallen haben die Geschäfte an Heiligabend bis um 16 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt rund um den Marktplatz bis um 18 Uhr. In Chur haben die meisten Geschäfte ebenfalls bis 16 Uhr geöffnet.

In Arbon bleiben die Geschäfte am 24. Dezember ebenfalls bis um 16 Uhr geöffnet und die zwei darauffolgenden Tage geschlossen. In Wil sind die Läden an Heiligabend bis um 17 Uhr geöffnet.

In Rapperswil-Jona sind die Geschäfte bis spätestens 17 Uhr geöffnet. In Buchs sind die Geschäfte an Heiligabend ebenfalls bis 17 Uhr geöffnet.

Shopping Arena und Westcenter in St.Gallen

Die Shopping Arena und das Westcenter haben am Samstag noch bis um 17 Uhr offen. Am 25. und 26. Dezember sind die beiden Einkaufszentren geschlossen.

Rheinpark in St.Margrethen

An Heiligabend schliesst der Rheinpark in St.Margrethen um 16 Uhr. Über den 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen.

Pizolpark in Mels

Der Pizolpark in Mels hat am Samstag bis um 16 Uhr geöffnet. Über den 25. und 26. sind die Türen vom Pizolpark mit über 25 Fachgeschäften geschlossen.

Am Markt in Heerbrugg

Das Einkaufszentrum Am Markt in Heerbrugg ist am Samstag bis um 16 Uhr geöffnet. Wie die meisten Läden, ist auch Am Markt über den 25. und 26. Dezember geschlossen.

Haag Center in Haag

Bis um 17 Uhr ist das Haag Center in Haag geöffnet. Über den 25. und 26. Dezember ist das Haag Center geschlossen.

Fashion Outlet in Landquart

Das Fashion Outlet in Landquart schliesst am 24. Dezember um 16 Uhr seine Tore. Am 25. Dezember bleibt es geschlossen. Am 26. Dezember ist das Fashion Outlet wieder von 10 bis 19 Uhr geöffnet.