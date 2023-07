Öl nach Steinschlag aus Tank ausgelaufen

Am Mittwoch ist in Unterterzen nach einem Steinschlag Öl aus einem Hydrauliktank eines Sattelschleppers ausgelaufen. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das ausgelaufene Öl auf der Strasse binden sowie eine Ölsperre auf dem Walensee einrichten und so Schlimmeres verhindern.

