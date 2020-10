Auch in der Ostschweiz stieg die Zahl der Ansteckungen in den letzten Tagen massiv an. Nun haben die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren (AI, AR, GL, GR, SG,SH und TG) folgende Vorschläge:

- Schutzpflicht an öffentlichen und privaten Anlässen mit einer Teilnehmerzahl ab 30 Personen

- Tanzverbot, aber keine Schliessung der Clubs

- Konsumation in Gastwirtschaften nur im Sitzen

- generelle Schutzmaskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen wird von den Kantonen autonom entschieden.

Die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren legen diese Vorschläge ihren Regierungen vor. Diese sind frei, abweichende Massnahmen zu beschliessen. «Ganz wichtig war den Ostschweizer Kantonen, dass man dort wo es geht, ein gemeinsames Vorgehen hat» sagt Thomas Zuberbühler, Leiter Kommunikation Staatskanzlei St.Gallen. «Das Gesundheitsdepartement von Bruno Damann, schlägt der Regierung die Massnahmen vor. Morgen Nachmittag treffen sich alle sieben Regierungsmitglieder zu einer ausserordentlichen Sitzung. Dort werden die vier Massnahmen besprochen.» Die Kantone St.Gallen und Graubünden informieren am Freitag über ihre Beschlüsse.

St.Gallen

Laborbestätigte Fälle neu gemeldet (Stand: 15.10.2020): 131

Total Covid-19 Patienten in Spitälern (Stand: 15.10.2020): 23

Anzahl Laborbestätigter Fälle (kumuliert): 2578



Graubünden

Laborbestätigte Fälle neu gemeldet (Stand: 14.10.2020): 200

Anzahl laborbestätigte Fälle (kumuliert): 1347

Thurgau

Laborbestätigte Fälle neu gemeldet (Stand: 14.10.2020): 54

Total Covid-19 Patienten in Spitälern (Stand: 15.10.2020): 12

Anzahl laborbestätigte Fälle (kumuliert): 1027



Appenzell Innerrhoden

Anzahl laborbestätigte Fälle kumuliert (Stand 15.10.2020): 104





Appenzell Ausserrhoden

Anzahl laborbestätigte Fälle kumuliert (Stand 13.10.2020): 247

(red.)