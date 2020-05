Keine Schulpausen mit Freunden, die Sportlektionen finden nur via Livestream statt und auch die Lehrpersonen sieht man nur über Teams, Zoom oder Whatsapp: Die letzten Wochen lernten Schweizer Schülerinnen und Schüler nur von zu Hause aus – wegen der Coronakrise war Fernunterricht angesagt. Dieser ist aber seit Montag vorbei, alle können ihre «Gspänli» endlich wieder sehen und langsam aber sicher geht es wieder in Richtung Normalität.

30 Minuten Zeit nehmen für Menschen in Not

Mit dem Ende des Fernunterrichts haben die Mittelschulen in St.Gallen ein Projekt lanciert, um so ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Beim «Run for Hope» spazieren, walken oder laufen die Schülerinnen und Schüler 30 Minuten lang auf ihrer eigenen Route. Mit dem Projekt wollen sie Familien und Menschen, welche durch die Corona-Krise in Not geraten sind, unterstützen.

Alleine laufen – gemeinsam etwas tun

Mittlerweile haben sich rund 2000 Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und sogar Ehemalige der Mittelschulen angemeldet. Der «Run for Hope» findet am 5. Juni um 15.45 Uhr statt. Eröffnet wird der Lauf mit einem Livestream, anschliessend absolvieren alle von zu Hause aus ihre Strecke. Partner des Projekts ist Caritas. Die Teilnahmegebühr ist 30 Franken, der Betrag wird direkt an Menschen weitergegeben, die am Existenzminimum leben, diese leben in der Region der jeweiligen Kantonsschule.