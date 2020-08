Die Sterbehilfe-Fälle befinden sich in der Ostschweiz auf einem Höchststand. 2019 nahmen in den Ostschweizer Kantonen 99 Personen den assistierten Suizid in Anspruch, in Graubünden waren es 23. Im Thurgau haben sich die Fälle zwischen 2018 (19 Fälle) und 2019 (35 Fälle) beinahe verdoppelt.