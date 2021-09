Ständerat will Massnahmen zur Dämpfung des Einkaufstourismus

Jetzt also doch: Hat der Ständerat vor zwei Jahren noch die Aufhebung der 300-Franken-Freigrenze für Einkaufstouristen abgelehnt, hat ebendieser Rat am Dienstag doch noch eingelenkt. Zwei Standesinitiativen aus St.Gallen und dem Thurgau und eine Motion der Finanzkommission wurden deutlich angenommen. Der Nationalrat hat sich schon früher dafür ausgesprochen, jetzt hat der Bundesrat den schwierigen Auftrag, die Benachteiligung des Schweizer Detailhandels bei der Mehrwertsteuer zu beenden. Bundesrat Ueli Maurer (SVP) sprach im Parlament von einer «Mission Impossible».

Dass in der Schweiz verdientes Geld auch in der Schweiz ausgegeben werden soll, hört man in diesen Diskussionen oft. «Wir bilden hier Lehrlinge aus und machen viel für die Region», sagt Haueter. Er erhofft sich, dass zumindest «mehr ans Lokale gedacht wird».

Das Problem von der «Besteuerungslücke»

Unbestreitbar hatte bisher das Gewerbe ennet der Grenze einen Wettbewerbsvorteil. Einkaufstouristinnen und Einkaufstouristen müssen Waren erst ab einem Wert von 300 Franken pro Person bei der Einfuhr versteuern. Und: Sie können sich in den Nachbarländern die Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen, je nach Land schon ab tieferen Beträgen, in Deutschland zum Beispiel ab 50 Euro.

Das führt unter Umständen dazu, dass Einkaufstouristen in der sogenannten «Besteuerungslücke» weder in der Schweiz noch im Ausland Mehrwertsteuern bezahlen müssen. Dass gegen diese staatliche geförderte Wettbewerbsverzerrung vorgegangen werden muss, ist man sich im Parlament, Bundesrat und natürlich im Gewerbe einig.