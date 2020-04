Bei über 48'000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz waren die Samstagnachmittage vor der Coronakrise stets der Pfadi gewidmet – bei gemeinsamen Gruppenspielen im Wald oder Schnitzeljagden rund ums Pfadiheim. Doch auf diese Aktivitäten müssen die vielen Pfadfinderinnen und Pfadfinder seit Wochen und bis mindestens Ende April verzichten. Auch darüber hinaus gibt es erste Absagen. Die Pfadi Graubünden hat das Pfingstlager Ende Mai, mit rund 350 Teilnehmenden, bereits abgesagt.

Ganz auf Pfadi-Action verzichten müssen die Kids aber nicht. Viele Abteilungen in Graubünden und der Ostschweiz liefern den Teilnehmenden nämlich kreative und actionreiche Pfadi-Ideen online nach Hause.

Mit Detektiv Fuchs durch die Quarantäne

Die Pfadi Arbor Felix beispielsweise verschickt den Teilnehmenden jeden Samstag eine neue Challenge per Newsletter. Die Pfadiabteilung aus Arbon mit 70 Teilnehmenden will «den Kids so Halt in einer schwierigen Zeit geben», sagt Kommunikationschef Florian Koller. Für die Homescouting-Aktion hat sich die Arboner Pfadi ein Motto überlegt: Detektiv Fuchs muss wegen zahlreicher Ausfälle seiner Mitarbeiter viele Aufträge alleine lösen und setzt jetzt auf die Hilfe aller daheimgebliebener Pfadfinderinnen und Pfadfinder. «Die Kinder werden unter anderem die Aufgabe erhalten, sich als Detektiv zu verkleiden, sich selbst einen Agentenpass zu basteln und knifflige Rätsel zu lösen», sagt Koller.