Premiere auf der Schwägalp: «Säntis-Goofe» entdecken die Bergwelt

Junge Entdecker verwandelten am Mittwochnachmittag die Schwägalp in einen Spielplatz. Rund 80 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren nahmen an der ersten Veranstaltung des neu gegründeten Kinderclubs «Säntis-Goofe» teil, organisiert von der Säntis-Schwebebahn, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der Kinderclub wurde Ende letzten Jahres ins Leben gerufen, um jungen Menschen die Vielfalt der Bergwelt und den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Tieren näherzubringen.

Von Lawinensonden bis Schneelaternen

Bei dem ersten Treffen wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt und von Säntis-Mitarbeitenden durch verschiedene Aktivitäten geführt. Sie lernten den Umgang mit Lawinensonden und Suchgeräten. Beim Posten «Fuhrpark» stiegen die Kinder in Lastwagen und in die Schneeschleuder, um den Berg mit Streusalz zu begutachten. Zwischendurch lauschten sie Geschichten über die heimische Tierwelt und was diese im Winter so machen.