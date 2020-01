Rassistisch an der Fasnacht: «Keine Kostüme zu Minderheiten»

Die Kostümwahl an der Bechtelisnacht in Frauenfeld sorgte auf Facebook für eine grosse Diskussion. Die Kostüme seien rassistisch gewesen, kritisierte eine junge Frau. Experten finden, dass Kostüme heute besser überlegt werden sollten.

Indianer, Mexikaner oder die jamaikanische Bobmannschaft – die Kostümvielfalt an der Bechtelisnacht am Montagabend in Frauenfeld war gross. Doch nicht allen gefiel die Bekleidung der Feiernden. Eine Frau kritisierte am Tag nach der Bechtelisnacht in einem Facebook-Beitrag scharf, dass sie an der diesjährigen Feier besonders viele rassistische Kostüme beobachtet habe. «Zutiefst schockiert von den vielen Menschen, die sich gestern Nacht an der Bechtelisnacht das Gesicht schwarz angemalt haben. Das selbe gilt für die vielen verkleideten Indianer, Mexikaner und andere», schreibt sie. Der Beitrag löste in der Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn...» eine grosse Diskussion aus.

Dieser Beitrag sorgte nach der Bechtelisnacht für eine grosse Diskussion auf Facebook. © Screenshot/«Du bisch vo Frauefeld, wenn...»

Stereotypen entsprechen nicht der Realität Gilt an der Fasnacht nicht mehr die völlige Narrenfreiheit? Dominic Pugatsch, Leiter der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus «GRA», erklärt gegenüber FM1Today: «Eine gewisse Narrenfreiheit soll absolut möglich sein, jedoch nicht auf Kosten einer Minderheit.» Er ist der Meinung, dass an der Fasnacht Stereotypen verbreitet werden, die weit weg von der Realität sind. «Das Indianerkostüm zum Beispiel ist eine veraltete Darstellung, welche oft überhaupt nicht dieser Ethnie entspricht.» Beim Sombrero sieht er weniger ein Problem. Solange eine Kultur würdevoll und der Realität entsprechend dargestellt werde, sei ein solches Kostüm in Ordnung. «Mangelt es an Respekt einer Kultur gegenüber, kann ein gewisses Fasnachtskostüm durchaus verletzend sein.»

Eine gewisse Narrenfreiheit soll absolut möglich sein, jedoch nicht auf Kosten einer Minderheit. Dominic Pugatsch