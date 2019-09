Im Mülllager eines Entsorgungsunternehmens in Feldkirch ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Kurz nach 3 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Feldkirch-Stadt gerufen, weil im Industriegebiet Münkafeld eine Recyclinghalle in Brand stand. «Unsere Aufgabe bestand in der Bereitstellung von Atemschutzgeräten sowie der Drehleiter für die Brandbekämpfung von oben», teilt die Feuerwehr auf Facebook mit. Die Bewohner eines anliegenden Wohngebäudes wurden gebeten, alle Fenster zu schliessen. Eine Evakuierung des Hauses war nicht notwendig, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg schreibt. Die genaue Brandursache ist unklar – die Einsatzleitung der Feuerwehr schliesst ein Fremdverschulden jedoch aus. Die Höhe des Sachschadens wird ermittelt. Verletzt wurde niemand. (red.)