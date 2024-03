So entstehen Karstlöcher

Aber was genau ist eigentlich ein Karstloch? Wie der Schweizer Alpen-Club (SAC) definiert, ist Karst die Bezeichnung für alle Landschaftsformen, welche durch Lösungswitterung – also Regen oder Schnee – in Kalk- und Gipsgestein entstehen. Dazu gehören beispielsweise Höhlen, Schächte, Karren- oder Schrattenfelder sowie Karstlöcher. Karst nimmt rund 20 Prozent der Landesfläche der Schweiz ein, unter anderem das Gebiet rund um die Churfirsten im Toggenburg.

Laut dem Schweizerischen Institut für Speläologie und Karstforschung (SISKA) entstehen Karstlöcher durch die langsame Auflösung des Kalksteins im Untergrund oder durch den Einsturz eines Hohlraums. Wasser spielt bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle.

Regenwasser fliesst innerhalb der Bodenschicht an Versickerungsstellen. An diesen Versickerungsstellen löst das Wasser in Verbindung mit Kohlensäure dann schrittweise die Felsoberfläche auf, vergrössert Spalten und gelangt so in die Tiefe. Dort entstehen und wachsen die Hohlräume, welche später dann einstürzen können und dadurch ein Karstloch hervorbringen.

Somit können Karstlöcher in zwei Hauptkategorien unterteilt werden. Einerseits gibt es solche, die schon lange erkennbar sind und sich langsam vertiefen. Andererseits gibt es solche, die plötzlich einstürzen, beispielsweise wegen der Belastung durch eine weidende Kuh oder eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs.